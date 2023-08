গাজীপুরে কলা ব্যবসায়ীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৪।

গাজীপুরে কলা ব্যবসায়ীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৪।

মো. ইলিয়াস চৌধুরী Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩ ১৭ Time View

মো. ইলিয়াস চৌধুরী,গাজীপুর জেলা প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাশিমপুরে এক কলা ব্যবসায়ীকে হত্যার রহস্য উদঘাটন করেছে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অপহরণের পর ছিনতাইকালে বাধা দেওয়ায় ওই কলা ব্যবসায়ী ফিরোজ মিয়াকে (৩২) হত্যা করা হয়েছে বলে স্বীকার করেছে গ্রেফতারকৃতরা। হত্যায় ব্যবহৃত সুইচ গিয়ার ও চাপাতি উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) প্রধান কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জিএমপির উপ-কমিশনার আবু তোরাব মোহাম্মদ শামছুর রহমান। গ্রেফতারকৃতরা হলো ঢাকা জেলার সাভার থানার হেমায়েতপুর এলাকার সালাউদ্দিনের ছেলে মহসিন মিয়া (২৫), একই এলাকার মো: ফরিদুলের ছেলে মো: মেঘলা ওরফে সোহাগ (২৫), ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল থানার জগদল এলাকার মৃত তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে রবিউল ইসলাম (১৮) এবং ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন থানার চৌমুনীহার্ট এলাকার ইয়াসিন মিয়ার ছেলে আল-আমিন মিয়া (৩০)। তারা সবাই হেমায়েতপুর এলাকায় বসবাস করে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) উপ-কমিশনার জানান, গত ২০ আগস্ট টাঙ্গাইলের সখিপুর থানার কুতুবপুর বাজার হতে নিজের পিকআপ যোগে ঢাকার আড়তে কলা নিয়ে যান ব্যবসায়ী ফিরোজ মিয়া। পরদিন তার লাশ গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কাশিমপুর থানাধীন তেঁতুইবাড়ি এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়। এসময় লাশের অল্পদূর থেকে নিহতের পিকাপটি পরিত্যক্ত অবস্থায় জব্দ করা হয়। ক্লুলেস এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়। নিহত ফিরোজ টাঙ্গাইলের সখিপুর থানার কালিদাস ঠকানিয়া মধ্যপাড়া এলাকার আব্দুল হালিম মিয়ার ছেলে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ওই চারজনকে গ্রেফতার করে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হত্যায় ব্যবহৃত একটি সুইচ গিয়ার ও চাপাতি এবং ছিনতাইকৃত টাকার মধ্যে দুই হাজার টাকা গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। তিনি আরো জানান, ঢাকার আড়তে কলা বিক্রি করে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন ব্যবসায়ী ফিরোজ মিয়া। পথে রাত দেড়টার দিকে আশুলিয়া থানার শ্রীপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে পিকাপটি দাঁড় করিয়ে পরিষ্কার করছিলেন তিনি। এসময় ওই চারজন ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে ওই পথে চন্দ্রার দিকে যাচ্ছিল। তারা ফিরোজ মিয়ার কাছে গিয়ে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ও মারধর করে তাকে পিকাপে তুলে। পরে পিকাপটি নিয়ে চালিয়ে যাওয়ার পথে ফিরোজ মিয়ার কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এসময় বাধা দেওয়ায় তাকে ছুরিকাঘাতে ও চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ছিনতাইকারীরা। পরে নিহতের লাশ ও পিকাপ সড়কের পাশে ফেলে রেখে তারা সাভারের দিকে পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে গ্রেফতারকৃতরা।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category