ধান রোপন কে কেন্দ্র করে মারামারি ৫ জন আহত।

আজিজুল ইসলাম Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

পাইকগাছা (খুলনা) প্রতিনিধিঃ খুলনার পাইকগাছায় ধান রোপন কালে মারামারিতে ৫ জন আহত হয়েছে। উপজেলার চাঁদখালী ইউনিয়নে বিরোধপূর্ণ জমিতে ধান রোপন করাকে কেন্দ্র করে মারামারিতে উভয় পক্ষের ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। আহতদেরকে উদ্ধার করে স্বজনরা পাইকগাছা হাসপাতালে ভর্তি করেছে। আহত দুইজনের অবস্থা খুবই আশংকাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক খুলনা মেডিকেল হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। জমির দাবীদার আওমান মোল্যা(৫৫) জানান, উপজেলার চাঁদখালী ইউনিয়নের মৌখালী মৌজায় ৬৩ বিঘা জমির মধ্যে ৪২ শতক জমি নিয়ে আমিনুর ইসলাম মোল্লাদের সাথে বিরোধ চলে আসছে। এ জমি কয়েক বছর থানা হেফাজতে (রিসিবার) ছিল। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে রিসিবার আদেশ প্রত্যাহার হওয়ায়। স্ব স্ব জমির মালিক তাদের জমি বুঝে নেন। জমির মালিক আমিনুর রহমান ওই জমিতে বুধবার সকালে ধান রোপন করতে গেলে প্রতিপক্ষ আওসান মোল্লা গংরা বাঁধা দেয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ দা, লাঠি, শাবল দিয়ে একে অন্যের উপর আক্রমন করে। তাতে উভয় পক্ষের মাহজারুল ইসলাম (৫০), আবু তাহের (২১), জাসমত সরদার (৪২), হাসমত সরদার (৩৮), জাহিদ সরদার (৩৫) আহত হয়। এদের মধ্যে মাহজারুল ইসলাম ও আবু তাহের প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলে যান।

পাইকগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ রফিকুল ইসলাম অলটাইম নিউজ কে জানান, এ জমি থানা হেফাজতে ছিলো। চলতি বছরে থানা হেফাজতে (রিসিবার) শেষ হয়। মারামারির ঘটনায় ৯৯৯ কল পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পৌছায়। আহতরা সুস্থ হয়ে মামলা দিলে মামলা নেওয়া হবে।

