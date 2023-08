নড়াইলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৯ জন পুলিশ সদস্যকে র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিয়ে দিলেন এসপি সাদিরা খাতুন।

উজ্জ্বল রায় Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩ ১৮ Time View

নড়াইলপ্রতিনিধিঃ নড়াইলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৯ জন পুলিশ সদস্যকে র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিয়ে দিলেন এসপি সাদিরা খাতুন। আধুনিক ও স্মার্ট পুলিশিং ব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে দক্ষ ও যুগোপযোগী পুলিশ বাহিনী গড়তে বিদ্যমান পদোন্নতির পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং সহজীকরণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কনস্টেবল হতে নায়েক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত নয় জন পুলিশ সদস্যকে র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বল রায়, নড়াইল থেকে জানান, (২২ আগস্ট) পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নড়াইল হতে আনুষ্ঠানিকভাবে র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিয়ে দেন মোসাঃ সাদিরা খাতুন, পুলিশ সুপার, নড়াইল। কনস্টেবল থেকে নায়েক পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যরা হলেন অনিক হোসেন, মুকুল ইমাম, জয়ন্ত দাশ, মুয়াজ্জেম হোসেন, সুলতান মৃধা, ফারুক হোসেন, বিশ্বজিৎ কুমার সরকার, অনুপ কুমার রাহা, আহম্মদ আলী। এ সময় তারেক আল মেহেদী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্), মোঃ দোলন মিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল), নড়াইলসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেন।

