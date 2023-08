পঞ্চগড় জেলা শ্রমিক দলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মোহাম্মদ হেকমত আলী মন্ডল Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩ ৮ Time View

পঞ্চগড় জেলা শ্রমিক দলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়,, এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ,,, আলহাজ্ব মো: ফরহাদ হোসেন আজাদ ভাই,,

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ও বিপ্লবী সদস্য সচিব, পঞ্চগড় জেলা বিএনপি,, উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,,

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম,, সহ-সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল,, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,, পঞ্চগড় পৌরসভার পাঁচ বারের সাবেক সফল মেয়র,,জনাব মো:তৌহিদুল ইসলাম,,

অন্যতম যুগ্ন আহবায়ক পঞ্চগড় জেলা বিএনপি ও সাবেক সফল সভাপতি, পৌর বিএনপি,পঞ্চগড়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,, মির্জা নাজমুল ইসলাম কাজল চাঁচ্চু,,

অন্যতম যুগ্ন আহবায়ক, পঞ্চগড় জেলা বিএনপি আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের যুব সম্রাট জনাব মো:ফেরদৌস ওয়াহিদ রাসেল চাচ্চু,,

নির্বাচিত সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়বাদী যুবদল পঞ্চগড় জেলা শাখা

,,আমন্ত্রিত অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ছাত্রদল এর প্রাণ, কর্মী প্রেমী, পরিশ্রমী ছাত্রনেতা জনাব মো:তারেকুজ্জামান তারেক ভাই,,

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ছিলেন,,,সাদা মনের ফ্রেশ রাজপথ কাপানো ছাত্রনেতা,,

জনাব মো:রোকনুজ্জামান জাপান ভাই,,,

বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক, পঞ্চগড় জেলা ছাত্রদল।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,, জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম দিপু,,

সদস্য সচিব বাংলাদেশ জাতীয়বাদী যুবদল পঞ্চগড় পৌর শাখা উপস্থিত ছিলেন,, কঠোর পরিশ্রমী ছাত্রনেতা,, জনাব মো:জুয়েল রানা ভাই,,

সাংগঠনিক সম্পাদক, পঞ্চগড় জেলা ছাত্রদল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি, শ্রমিক দল,ছাত্রদল,যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, তাতীদল সহ শত শত নেতা কর্মী,,, ইনশাআল্লাহ শ্রমিকদল সামনে আন্দোলন সংগ্রামে সকল মিটিং মিছিল প্রোগ্রামে এগিয়ে যাবে আমরা ছাত্রদল পাশে আছি ইনশাআল্লাহ,,

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category