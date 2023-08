বাঘাইছড়ি পৌরসভার ইমারত (বিল্ডিং) নকশা অনুমোদন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত।

বাঘাইছড়ি পৌরসভার ইমারত (বিল্ডিং) নকশা অনুমোদন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত।

লিটন দত্ত Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে পৌর এলাকার ইমারত ভবন বা বিল্ডিং নকশা অনুমোদন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো আজ। বুধবার (২৩ আগস্ট) বেলা ১১ ঘটিকায় বাঘাইছড়ি পৌরসভার হল রুমে ইমারত নকশা অনুমোদন কমিটির প্রথম সভায় আবেদনকৃত ১৭ টি বিল্ডিং এর অনুমোদন ফাইল যাচাই বাছাই করে ১৬ টির অনুমোদন দেয় কমিটি। বাঘাইছড়ি পৌর মেয়র ও নকশা অনুমোদন কমিটির সভাপতি জমির হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুমোদন ফাইল হস্তান্তর কার্যক্রমে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য সচিব ও পৌরসভার উপ সহকারী প্রকৌশলী অরিন্দম চাকমা, কমিটির সদস্য উপজেলা এল জি ইডির উপ সহকারী প্রকৌশলী সাজু আহমেদ, আই ই বি প্রতিনিধি প্রকৌশলী ইলিয়াস হোসাইন, আই ডি ইবি প্রতিনিধি প্রকৌশলী মাহমুদুল হাসান, বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর যথাক্রমে হাফেজ আহাম্মদ, জয়নাল আবেদিন, বাহার উদ্দিন সরকার, ইউসুফ নবী, পারভেজ আলী, রুবেল চাকমা, মিঠেল চাকমা, আমিনা খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌস ও চঞ্চলা চাকমা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সহ ইমারত নির্মাণে অনুমোদন চাওয়া জনসাধারণ । পৌর মেয়র জমির হোসেন বলেন বাঘাইছড়ি পৌরসভাকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পরিচালনা করার জন্য পৌরসভার সকল কাউন্সিলর, কর্মকর্তা – কর্মচারীদের আন্তরিক ভাবে কাজ করার জন্য আহব্বান জানান।

