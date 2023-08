ভূতুড়ে পরিবেশ হরিনাকুন্ডু ফলসী ইউনিয়ন পরিষদের।

ভূতুড়ে পরিবেশ হরিনাকুন্ডু ফলসী ইউনিয়ন পরিষদের।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩ ২৫ Time View

ঝিনাইদহ সংবাদদাতাঃ দিনের পর দিন তালাবদ্ধভাবে পড়ে আছে ফলসী ইউনিয়ন পরিষদ। সেবা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন ইউনিয়নবাসী। খোঁজ নেই চেয়ারম্যান বজলুর। গরু, ছাগল, হাঁস মুরগির অবাধ বিচরণ নিত্য দিনের ব্যাপার। জানা যায়, ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ডু থানার ফলসী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আইনজীবী বজলুর রহমান। কিন্তু চেয়ারম্যান হবার পর থেকেই তিনি ইউনিয়ন পরিষদে না গিয়ে নিয়মিত ঝিনাইদহ সদর কোর্টে ওকালতি করেন। ইউনিয়ন পরিষদে নাকি ওনার যাওয়ার তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি ওকালতিই করবেন এমনটাই জানা গেছে। ইউনিয়নের সাধারণ জনগণ সাংবাদিকদের বলেন, সামান্য একটা স্বাক্ষর নিতে হলেও মাসের পর মাস ঘুরতে হয় চেয়ারম্যানের পেছনে, ইউনিয়ন পরিষদে সব সময়ই তালা মারা থাকে। আমরা কার কাছে যাবো।চেয়ারম্যান আইনজীবি হওয়ায় যাকে তাকে মামলা করার হুমকি ধামকি ও দিয়ে থাকেন যে কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলার সাহস পায়না। আমরা এরকম জনপ্রতিনিধি চাই না। আমরা জনগণের চেয়ারম্যান চাই। এ বিষয়ে চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলতে পরিষদে একাধিক বার যেয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে হরিনাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুস্মিতা সাহার সাথে কথা হলে তিনি জানান, বেশ কয়েকবার এ বিষয়ে চেয়ারম্যান কে সতর্ক করা হয়েছে। তা সত্বেও তিনি ঠিকমত পরিষদে যাচ্ছেন না। এই বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে খুব দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

