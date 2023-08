মি‌ছিল শুরুর আগেই জামায়াতের ৪ নেতাকর্মী‌ আটক।

বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

ব‌রিশাল নগরীতে মি‌ছিল শুরুর আগেই জামায়াতের ৪ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পু‌লিশ। বুধবার (২৩ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে নগরের রাজু মিয়ার পুল সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।আটকরা হলেন- ব‌রিশাল নগরের কাউ‌নিয়া হাউ‌জিং এলাকার বা‌সিন্দা সুলতান হাওলাদার (৪০), রুপাতলী শেরে বাংলা সড়কের মো. মিজানুর রহমান সালাম (৬৬), সোনা মিয়ার পুল এলাকার না‌ছির উ‌দ্দিন (৪০) ও বরিশাল মেট্রোপ‌লিটনের বন্দর থানাধীন চর পত্ত‌নিয়া গ্রামের আল মুঈন (২১)।কোতোয়া‌লি মডেল থানার এসআই আরাফাত হাসান জানান, নগরের রাজু মিয়ার পুল সংলগ্ন এলাকায় জনতাবদ্ধ হয়ে পূর্বানুম‌তি ছাড়া মি‌ছিল শুরুর চেষ্টা করে জামায়াত কর্মীরা।পু‌লিশ ধাওয়া দিয়ে জামায়াতের ৪ নেতাকর্মীকে আটক করে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব‌্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তি‌নি।

