মেটাজিনোমিক্স শীর্ষক কর্মশালা।

গবেষণা সংস্থা ডিজিজ বায়োলজি অ্যান্ড মলিকুলার এপিডেমিওলজি রিসার্চ গ্রুপ (ডিবিএমই) এবং নেক্সট জেনারেশন সিকুয়েন্সিং, রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন ল্যাবরেটরির (এনরিচ) উদ্যোগে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুই সপ্তাহব্যাপী ‘মেটজিনোমিক্স, নেক্সট জেনারেশন সিকুয়েন্সিং, ডাটা এনালাইসিস’ শীর্ষক কর্মশালা। বুধবার (২৩ আগস্ট) নগরের মেহেদীবাগে প্রহর মিলনায়তনে কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম-৮ আসনের সংসদ সদস্য নোমান আল মাহমুদ।চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. আদনান মান্নানের সঞ্চালনায় কর্মশালার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ পরিচালক ডা. বিদ্যুৎ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. জুনায়েদ সিদ্দিকী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন সায়েন্সেস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহনেওয়াজ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এসএম রফিকুল ইসলাম। এ সময় আরও বক্তব্য দেন সৌরভ সাহা জয়, সুমাইয়া হাফিজ রিয়ানা এবং আঞ্জেসু পাল। কর্মশালায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, ইউএসটিসি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন গবেষক অংশ নেন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. হামিদ হোসেন, আইসিডিডিআরবির বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মাদ জুবায়ের, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জুনায়েদ সিদ্দিকী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আদনান মান্নান। এর আগের কর্মশালার উদ্বোধন করেছিলেন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ডায়বেটিস ও হরমোন বিভাগের প্রধান ডা. ফারহানা আকতার।

