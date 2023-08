১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী আইভী রহমানের।

মানতাশা জাহান মাইশা বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

নারী নেত্রী আইভী রহমানের ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী আগামী বৃহস্পতিবার (২৪ আগস্ট)। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় গুরুতর আহত আইভী রহমান এই দিন মারা যান।এই গ্রেনেড হামলার প্রধান টার্গেট ছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত সন্ত্রাসবিরোধী মিছিল আগে এক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে মানবতার শত্রু ঘৃণ্য ঘাতকের দল বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলা চালায় ও গুলি বর্ষণ করে।এই ন্যক্কারজনক গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক বিশিষ্ট নারী নেত্রী বেগম আইভী রহমান গুরুতরভাবে আহত হন। এই গ্রেনেড হামলায় ঘটনাস্থলে দলের ২৩ জন নেতাকর্মীর মৃত্যু হয়।পরে আইভী রহমানকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে চারদিন পর ২৪ আগস্ট শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।বৃহস্পতিবার (২৪ আগস্ট) আইভী রহমানের ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সকাল সাড়ে ৯টায় বনানী কবরস্থানে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবে আওয়ামী লীগ। এ কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের নেতারা, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকরা যথাযথভাবে স্বাস্থ্যসুরক্ষা বিধি মেনে অংশ নেবেন।

