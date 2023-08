জামালপুরে ২৩ কেজি গাজাসহ একই পরিবারের তিন জন আটক।

এস.এম খোকন চৌধুরী Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩

প্রতিনিধি, জামালপুরঃ বুধবার রাতে সদর উপজেলার তিতপল্লা ইউনিয়নের শিলকুড়িয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়। জানা যায়, নারায়নপুর তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ (ইন্সপেক্টর) হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই ফজলে এলাহী ও এএসআই রফিকুল ইসলাম সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার রাতে তিতপল্লা ইউনিয়নের শিলকুড়িয়া গ্রাম অভিযান চালিয়ে এক নারী সহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন মোঃ রিপন মিয়া ওরফে দুখু মিয়া (৪০),মোঃ লেবু মিয়া (৪৬) পিতা মৃত নাজিম উদ্দীন ও মোরশেদা বেগম স্বামী রিপন মিয়া। এলাকাবাসী জানায়, গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী রিপন ও লেবু এরা আপন দুই ভাই। দীর্ঘদিন ধরে গোপনে এ মাদক ব্যবসা করে আসছিল এবং তারা এ ব্যবসা করে বিলাসবহুল বাড়ীও করেছে। পুলিশ তাদের কে গ্রেফতার করাই এলাকায় সাধারণ মানুষদের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে। জামালপুর সদর থানা অফিসার ইনচার্জ কাজী শাহ নেওয়াজ বলেন, গ্রেফতারকৃতরা মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাদেরকে পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালত পাঠানো হয়েছে।

