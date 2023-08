ডেঙ্গুতে প্রাণ গেলো স্কুল শিক্ষকের।

মোঃ সাব্বির জমাদ্দার, Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩

বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩

নড়াইল প্রতিনিধি: নড়াইলে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আকরামুল আলম (৫২) নামে এক স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৩ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১১ টায় যশোর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি সদর উপজেলার শাহাবাদ ইউনিয়নের তুজরডাঙ্গা গ্রামের শুকুর মোল্যার ছেলে এবং রতডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জানা গেছে, আকরামুল আলম গত ১৫ আগস্ট ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে তাকে নড়াইল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে ১৮ আগষ্ট যশোরে প্রেরণ করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি বুধবার মৃত্যু বরন করেন। এদিন শহরের ভওয়াখালীতে বাদ আসর মরহুমের জানাযার নামাজ শেষে তাকে গ্রাম্য কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি নড়াইল সদর পৌরসভার ভওয়াখালীতে বাড়ি করে বসবাস করতেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুইটি কণ্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন। এ বিষয়ে নড়াইলের সিভিল সার্জন ডা.সাজেদা পলিন বলেন, ওই শিক্ষক নড়াইলের বাইরে মারা গেছেন। সেকারনে কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।

