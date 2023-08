তেতুলিয়ায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক কে নিয়ে কটুক্তি করায় ইউএনও কাছে অভিযোগ।

তেতুলিয়ায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক কে নিয়ে কটুক্তি করায় ইউএনও কাছে অভিযোগ।

মোহাম্মদ হেকমত আলী মন্ডল Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩ ১৪ Time View

বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাঈদিকে তুলনা এবং যুদ্ধাপরাধী সাঈদির প্রতি শোক প্রকাশ করায় তেঁতুলিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে বরখাস্তের দাবী উঠেছে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসে উঠছে স্থানীয় আওয়ামীলীগসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা। তেঁতুলিয়া উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে ওই কলেজ শাখা ছাত্রলীগ।

এদিক সপ্তাহ জুড়ে স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের বিভিন্ন সভা সমাবেশে তেঁতুলিয়া সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের শাস্তির দাবী করা হচ্ছে। সেই সাথে ওই অধ্যক্ষকে বরখাস্ত করা না হলে আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতারা।

কলেজ শাখা ছাত্রলীগের অভিযোগ এবং স্থানীয় সুত্রে জানা যায় তেঁতুলিয়া সরকারী কলেজের আয়োজনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৫ আগস্টে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কলেজের অধ্যক্ষ লিয়াকত হোসেন বঙ্গবন্ধুকে সাইদির সাথে তুলনা করেন। সেই সাথে সাইদির প্রতি শোক প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষের এমন বক্তব্যে তেঁতুলিয়া কলেজ শাখা ছাত্রলীগ সহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃস্টি হয়েছে।

তেঁতুলিয়া সরকারী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক রাজিউল ইসলাম জানান আমি অধ্যক্ষের এমন বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

কয়েকদিন আগেই এই অভিযোগ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে দেয়া হলেও এখনো এ ব্যাপারে তিনি কোন উদ্যোগ নেননি। এটা দুক্ষজনক। শোক দিবসের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা প্রভাষক কাজিউল ইসলাম জানান অধ্যক্ষের তিন মিনিটের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সাইদিকে নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তবে বিষয়টি আমরা কলেজ কতৃপক্ষ চেপে গিয়েছিলাম কিন্তু ছাত্র ছাত্রীরা এটা ফাঁস করে দিয়েছে।

তেঁতুলিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক কাজী মাহামুদুর রহমান ডাবলু জানান শোক দিবসের অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে সাইদির সাথে তুলনা করেছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ লিয়াকত আলী, আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক হিসেবে এটা মেনে নিতে পারিনা। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আমরা অধ্যক্ষের বিরূদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবো।

এ বিষয়ে অধক্ষ্য জানান, শোক দিবসের ওই অনুষ্ঠানে আমি সাঈদিকে নিয়ে কোন আলোচনা করিনি। বিষয়টি ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।

এ বিষয়ে তেঁতুলিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহাগ চন্দ্র সাহ জানান কলেজ শাখা ছাত্রলীগের একটি অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত করে বিধি মোাতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category