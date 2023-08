প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ।

জয়ন্ত সাহা যতন Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩ ১৩ Time View

গাইবান্ধা প্রতিনিধিঃ গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ‍্য অসহায় পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও চেক বিতরণ করা হয়। বৃহস্পতিবার (২৪ আগষ্ট) সন্ধ্যায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ত্রান ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের আওতায় অগ্নিকাণ্ড ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৬৪ পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে এক বান্ডেল ঢেউটিন ও তিন হাজার টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ নূর-এ আলম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রংপুর বিভাগীয় কমিশনার মোঃ হাবিবুর রহমান।

এতে আরো উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা চেয়ারম্যান আশরাফুল আলম সরকার লেবু, সহকারি কমিশনার ভূমি মাসুদুর রহমান,প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ওয়ালিফ মন্ডল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উম্মে সালমা প্রমুখ।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category