বড়লেখায় এডভোকেসি নেটওয়ার্ক সদস্যদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।

বড়লেখায় এডভোকেসি নেটওয়ার্ক সদস্যদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।

আবু আহমেদ উবায়দা Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩ ১৯ Time View

বড়লেখা প্রতিনিধি:: মৌলভীবাজারের বড়লেখায় এডভোকেসি নেটওয়ার্ক কমিটির পঁচিশ জন সদস্যদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৪ আগস্ট) উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা এডভোকেসি নেটওয়ার্ক কমিটির আয়োজনে “পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রকল্প”-এর আওতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং ক্রিশ্চিয়ান এইডের কারিগরি সহযোগিতায় পঁচিশ জন সদস্যদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আজ সমাপনী হয়েছে। প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এনজিও সংস্থা ওয়েব ফাউন্ডেশন সিলেট বিভাগীয় ফেসিলিটেটর শাহজাহান মিয়া ও ফ্রিল্যান্স কনসালট্যান্ট মোহাম্মদ মহসীন।সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রশিক্ষণে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সুশাসন,নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়বস্তু তাদের মাঝে তুলে ধরা হয়। এসময় আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন, এই প্রকল্পের জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ করে দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী এবং হিজরা ও ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এবং ২৫ সদস্য বিশিষ্ট বড়লেখা উপজেলা এডভোকেসি নেটওয়ার্ক কমিটির সদস্যবৃন্দ ওয়েব ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে। পরে বড়লেখা উপজেলা এডভোকেসি নেটওয়ার্ক কমিটির সভাপতি আব্দুস শহীদ খান এর সভাপতিত্বে সাম্মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত সদস্যরা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে মিলিতভাবে কাজ করার আশ্বাস প্রদান করেন। অংশগ্রহণকারী ২৫ জন নারী-পুরুষ ছাড়াও শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, আদিবাসী ও দলীত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

