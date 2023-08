ব্রাক্ষনবাড়ীয়া জেলা বি এন পি নতুন কমিটি কে শুভেচ্ছা জানিয়ে আনন্দ মিছিল।

ব্রাক্ষনবাড়ীয়া জেলা বি এন পি নতুন কমিটি কে শুভেচ্ছা জানিয়ে আনন্দ মিছিল।

এম বাদল খন্দকার Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩ ১৩ Time View

ষ্টাফ রিপোটায়ঃ সদ্য ঘোষিত ব্রাক্ষনবাড়ীয়া জেলা বি এন পির আহবায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দ কে শুভেচ্ছা জানিয়ে সরাইলে আনন্দ মিছিল করেছে উপজেলা বি এন পি নেতৃবৃন্দ। সরাইল উপজেলা বি এন পির উদ্যােগে সরাইল- নাসিরনগর- লাখাই আঞ্চলিক মহাসড়কের সরাইল উপজেলার সদর ইউনিয়নের উচালিয়াপাড়া মোড়ে এ আনন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। আনন্দ মিছিল শেষে সরাইল উপজেলা উচালিয়াপাড়া মোড়ের এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সরাইল উপজেলা বি এন পির সাধারণ সম্পাদক এডঃ নুরুজ্জামান লস্কর তপুর সভাপতিত্বে অনুষ্টিত পথসভায় বঔব্য রাখেন সরাইল উপজেলা বি এন পির সাংগঠনিক সম্পাদক দুলাল মাহমুদ আলী, সরাইল উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবু সুফিয়ান সিদ্দিকী, ও সদস্য সচিব মোঃ নুর আলম মিয়া, সরাইল উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক মোঃ মশিউর রহমান খান, সরাইল উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মেহেদী হাসান (পলাশ), সরাইল উপজেলা ছাএদলের সদস্য সচিব মীর ওয়ালিদ,এছাড়াও উক্ত আনন্দ মিছিল ও পথসভায় উপজেলার সকল ইউনিয়নের বি এন পির বিভিন্ন স্তরের নেতাকমিরা অংশ গ্রহন করেন। ব্রাক্ষনবাড়ীয়া জেলা বি এন পির আহবায়ক কমিটি ঘোষনা করায় দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সরাইল উপজেলা বি এন পির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

