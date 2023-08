স্বেচ্ছাসেবক লীগের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

মোঃ শিহাব উদ্দিন Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩ ৬ Time View

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধিঃ ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদ মিছিল এবং ওইদিনে নিহত সকল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (২৩আগস্ট) গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ । এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রান ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক জনাব এস এম আবদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক। এসময় বক্তারা একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।প্রতিবাদ মিছিল ও দোয়া মাহফিল শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে তোবারক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের আয়োজনে পৌর শহীদ মিনার থেকে মোমবাতি জ্বালিয়ে পদযাত্রা শুরু করে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহরের পাবলিক হল মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category