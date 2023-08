ঈশ্বরদীতে জনতার গণপিটুনিতে গরু চোরের মৃত্যু।

সজিব হোসেন Update Time : শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩

ঈশ্বরদীতে জনতার গণপিটুনিতে গরু চোরের মৃত্যু।

ঈশ্বরদীতে জনতার গণপিটুনিতে গরু চোরের মৃত্যু সজিব হোসেন পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার ঈশ্বরদীতে গরু চুরির সময় জনতার গণপিটুনিতে এক চোরের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে উপজেলার মুলাডুলি ইউনিয়নের গোয়াল বাথান গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ঐ চোরের পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নি। স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার (২৪ ‍আগষ্ট) দিনগত রাতে গোয়াল বাথান গ্রামের ইদ্রিস আলীর গোয়ালঘর থেকে গরু চুরির সময় টের পান গরুর মালিক। এসময় তার চিৎকারে আশেপাশে মানুষ ছুটে আসেন। মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌঁড়ে পালানার সময় ধরা পড়লে উপস্থিত জনতার গনপিটুনিতে চোরের মৃত্যু হয়। ঈশ্বরদী থানার পরিদর্শক তদন্ত হাসান বসির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহতের লাশ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আইনী প্রক্রিয়া শেষে পরিচয় পাওয়া গেলে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

