কাচালং সরকারি কলেজের আদর্শ শিক্ষক জনাব মোঃ নুরুল কবির স্যারের অবসর জনিত বিদায়।

বাঘাইছড়ি, রাংগামাটি পার্বত্য জেলাঃ যেতে নাহি দিব হায়, তবু যেতে দিতে হয়,

তবু চলে যায়। গত ২৩ আগষ্ট ,রোজ রোজঃ বুধবার রাংগামাটি বাঘাইছড়ি সবোর্চ বিদ্যাপীঠ কাচালং সরকারি কলেজের প্রাণ পুরুষ আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক জনাব মোঃ নুরুল কবির স্যারের দীর্ঘ ৩৪ বছরের শিক্ষকতা জীবনের অবসর নিতে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক।বসন্তের পাতা ঝরা সুন্দর ঋতুর অনুভূতি যখন গ্রীস্মের সময় এসে গরমের মধ্যে পৌঁছে ঠিক তেমনি আমাদের প্রতিষ্ঠান মঙ্গল জুড়ে কোলাহলের বিষন্নতা ছড়াচ্ছে আপনার বিদায় মুহূর্তে। আপনার এই বিশাল জ্ঞান ভান্ডার এর ছোঁয়া পেয়ে নিজেদেরকে আমরা অনেক ধন্য মনে করছি। শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা আয়োজনে। আপনার এই দীর্ঘ শিক্ষক জীবনের যে উজ্জ্বল ছোঁয়া দিয়ে আমাদের সকলকে আলোকিত করেছেন, তা বলে শেষ করা যাবে না। আপনার জ্ঞানের আলোয় আমরা যেমন আলোকিত হয়েছি, ঠিক তেমন ভাবে সেই জ্ঞানের আলো হারানোর বেদনায় আজ আমরা সবাই শোকাহত হয়ে যাচ্ছি। আপনাকে আমাদের বিদায় দিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে আমার ভারাক্রান্ত মন চাচ্ছে আপনি আরো দীর্ঘদিন আমাদের শিক্ষা প্রদান করুন। তবে এর সাথে সরকারি নির্দেশনা সকলকে মেনে চলতে হয়। সত্যিকার অর্থে আজকে শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার্থে এই ঘরোয়া বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা বিষন্ন চিত্রে এবং অশ্রুসজল নয়নে আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনার মত আদর্শবান ও প্রতিভাবান শিক্ষকের সান্নিধ্য পেয়ে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করি। আপনার আদর্শ মনে লালন করে আমরা যেন আদর্শিত হতে পারি। দেশ ও সমাজকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি,সেই দোয়া কামনা করছি। আমাদের এই শিক্ষাজীবনে আপনার সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো স্মৃতিতে অম্লান ও অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আর বাড়াতে চাই না। আপনার সাথে আমরা অসহস্র সময় কাটিয়েছি। আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত আচরণের কারণে আপনি যদি কোন কষ্ট পেয়ে থাকেন। তাহলে আমাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে, নিজের সন্তান মনে করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। সেই সাথে আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে,আমাদের ভবিষ্যত যেন উজ্জল ,সুখী ও সমৃদ্ধময় হয় তা কামনা করার জন্য আশীর্বাদ চাচ্ছি । আমাদের সকলের পক্ষ হতে আপনার জন্য ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সুস্থ সুন্দর জীবন এবং মহান সৃষ্টির্কতা আপনাকে যেন সুস্থ সুন্দর জীবনের অধিকারী করে এ কামনাই করি। আমার যতসামান্য লেখার মধ্যে যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে,অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আবারো বিদায়ী শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে জানাই শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত ভালোবাসা।

