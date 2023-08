‘কাবিলা’কে না পেয়ে ‘হাবু’কে বিয়ে?

‘কাবিলা’কে না পেয়ে ‘হাবু’কে বিয়ে?

Reporter Name Update Time : শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩ ৪১ Time View

২০২২ সালের ডিসেম্বরে খবর আসে বিয়ে করেছেন কাবিলা অর্থাৎ ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নাটকের পলাশ। সেসময় আক্ষেপ প্রকাশ করে একটি পোস্ট করেছিলেন রেজিনা খান তুলতুল। পলাশ ও তার স্ত্রীর সেই ছবিতে ক্যাপশনে লেখেন, ‘আমি স্বপ্ন দেখি তারে নিয়ে। আর সে স্বপ্ন সাজাল অন্য কাউকে নিয়ে! বাহ’! না, পলাশের ঘরনি না হওয়া গেলেও এবার ব্যাচেলর পয়েন্ট’ পরিবারের সদস্য হচ্ছেন তিনি। নাটকটির আরেক অভিনেতা চাষী আলমের সঙ্গে আজ (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় গাঁটছড়া বাঁধছেন তুলতুল। জানা যায়, তুলতুল ঢাকার মেয়ে। স্নাতকে পড়াশোনা করছেন। গতকাল (২৪ আগস্ট) ঘরোয়া আয়োজনে হয়েছে তার ও চাষীর গায়েহলুদের আসরটি। আত্মীয়, পরিবারের সদস্য এবং কাছের কয়েকজন বন্ধু ছিলেন এ আয়োজনে। বিয়ে নিয়ে চাষী বলেন, ‘পারিবারিকভাবে আমাদের বিয়ে হচ্ছে। বেশ কিছুদিন আগে আমি মেয়ে দেখেছিলাম। আমার ও আমার পরিবারের সবার পছন্দ ছিল মেয়ে। একটু সময় হাতে নিয়ে করার কথা ছিল। আমি অফিসের কাজে কক্সবাজার ছিলাম। এর মধ্যে আমার চাচি, মা ও বড় বোন মিলে বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছেন। তাঁদের কথা, দেরি হলে নাকি আমি আর বিয়ে করব না। কী আর করা।’এদিকে আদৌ কি পলাশকে বিশেষ পছন্দ করতেন তুলতুল? খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত কয়েক বছর ধরেই ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তুলতুলের। চাষীর সঙ্গে তার জানাশোনা বছর তিনেকের। অনেকের মতে, তারা প্রেম করেছেন। আর পলাশের সঙ্গেও বেশ ভালো যোগাযোগ তার। এ অভিনেতার বিয়ের পর নাকি অনেকটা মজার ছলেই ২০২২ সালের ডিসেম্বরে সেই পোস্টটা দিয়েছিলেন তুলতুল!

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category