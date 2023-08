চরভদ্রাসনে সাপের কামড়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু।

শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩

ফরিদপুর জেলা প্রতিনিধিঃ ফরিদপুরের চরভদ্রাসনে সাপের কামড়ে বেদানা মণ্ডল (৪৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৪ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। বেদানা মণ্ডল চরভদ্রাসন উপজেলা সদরের কামারডাঙ্গী গ্রামের অমৃত মণ্ডলের স্ত্রী। তিনি চার সন্তানের জননী ছিলেন। স্থানীয় ও পরিবার সূত্র জানায়, ১৮ আগস্ট শুক্রবার বিকেলে বেদানা মণ্ডল জমির আইল দিয়ে আসার সময় সাপের কামড়ে আহত হন। পরে স্থানীয় ওঝা দিয়ে বিষ নামানোর ঘণ্টা খানেক পর বেদানা মণ্ডল অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবারও তাকে ওঝার কাছে নেওয়া হয়। কিন্তু বেদানা মণ্ডলের কোনো পরিবর্তন না হলে তাকে চরভদ্রাসন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরদিন সকালে আবার বিষক্রিয়ার উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসক অ্যান্টিভেনাম দেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে ২৩ আগস্ট বুধবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একদিন চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ১১টার দিকে সেখানে তিনি মারা যান। এ বিষয়ে মৃতের স্বামী অমৃত মণ্ডল বলেন, সাপের কামড়ে ছয়দিন পরে তিনি মারা যান। তবে কি সাপে কামড় দিয়েছে সেটি জানা যায়নি। এ বিষয়ে চরভদ্রাসন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান বলেন, সাপের কামড়ে আহত গৃহবধূ বেদনা মণ্ডলের হার্ট ও কিডনির জটিলতা দেখা দেয়। পরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাপে কাটলে ওঝার কাছে না গিয়ে সরাসরি হাসপাতালে আসার পরামর্শ দেন তিনি।

