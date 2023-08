চুয়াডাঙ্গায় চুরি হওয়া মালামাল সহ চোর গ্রেফতার।

চুয়াডাঙ্গায় চুরি হওয়া মালামাল সহ চোর গ্রেফতার।

ইয়াছিন আরাফাত Update Time : শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩

চুয়াডাঙ্গাঃ চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন মুন্সিগঞ্জ বাজার থেকে চুরি হওয়া গরু বোঝাই মিনি ট্রাক উদ্ধার করেছে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। এ ঘটনায় গ্রেফতার করেছে একজনকে। ২৪ আগস্ট আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি চৌকশ দল তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অভিনব কায়দায় অভিযান চালান চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড, হাটহাজারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের আমানত শাহ এলাকায়। পুলিশ ওই এলাকা থেকে উদ্ধার করে মিনি ট্রাক, ৩ টি গরু ও ২টি গরু বিক্রির নগদ ৮০ হাজার টাকা। সেই সাথে চুরির সাথে জড়িত এক সদস্যকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত চোর আজমল হোসাইন মাসুদ (৪৮) চট্টগ্রাম জেলার সিতাকুন্ড থানার পূর্ব মুরাদপুর গ্রামের মফিজুর রহমানের ছেলে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

