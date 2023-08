জমিজমার বিরোধের জের ধরে প্রতিবেশী কে মারপিট করে হত্যার হুমকির অভিযোগ।

মোঃসাইয়্যিদুজ্জামান সাদ Update Time : শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩ ১৬ Time View

কুড়িগ্রাম, প্রতিনিধিঃ কুড়িগ্রামের রাজারহাটে জমাজমির বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষকে মারধর ও হত্যার অভিযোগে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ভুক্তভোগী মিজানুর রহমান পাটোয়ারী। থানার অভিযোগ সুত্রে জানা যায় রাজারহাট উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নের ছত্রজিত মৌজার জে এল নং ৭৩ খতিয়ান ৩০৪ দাগ নং ৮৯৪/৯৫ দাগে ৯৮ শতাংশের মধ্যে সাড়ে ৩২ শতাংশ জমি পৈত্রিক সুত্রে প্রাপ্ত মিজানুর রহমান পাটোয়ারী ভোগ দখল করে আসছেন। উক্ত জমির উপরে টিন সেডের ঘড় নির্মাণ করে মাছ চাষ সহ আশপাশে কৃষি জমির দেখাশোনার জন্য বিশ্রাম নিতেন। ঘটনার দিন ২২শে আগস্ট রাত আনুমানিক ১১ঃ০০ঘটিকায় বিবাদী বৈদ্যের বাজারের ভোলা মাহমুদের ছেলে আবুল হাশেম কানা(৬০)অজ্ঞাত কয়েক যুবক হেলমেট পরিহিত সহ বাদী মিজানুর রহমান পাটোয়ারীর উপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। পরে জমির দখল নিতে বিবাদী আবুল হাশেম কানা বাদী মিজানুর রহমান পাটোয়ারী কে হত্যার হুমকি সহ নানা রকম ভয় ভীতি দেখিয়ে চলে যান। এই ঘটনায় মিজানুর রহমান পাটোয়ারী বাদী হয়ে ঘটনার পরের দিন রাজারহাট থানায় আবুল হাশেম কানা কে প্রধান করে অজ্ঞাত কয়েকজন যুবকের নামে অভিযোগ দায়ের করেন।

এবিষয়ে ভুক্তভোগী মিজানুর রহমান পাটোয়ারী বলেন আমার উপর অতর্কিত হামলা করলে আমি ট্রিপল নাইনে ফোন দিলে পুলিশ আসে,পুলিশ ঘটনা স্থলে এসে আমাকে থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে বললে আমি গত ২৩/৮/২৩ ইং তারিখে রাজারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করি।

বিবাদী আবুল হাশেম কানা বলেন,আমি মিজানুর রহমান পাটোয়ারীর জমি দখল করিনি,আমি উক্ত দাগ খতিয়ানে জচীন্দ্রনাথের ছেলের কাছ থেকে জমি ক্রয় করেছি।

রাজারহাট থানার এএসআই হাসান বলেন বাদীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করি,আরও নিবির তদন্ত করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category