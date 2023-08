সড়ক দুর্ঘটনায় মা ও অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের মৃত্য।

শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩

বিশেষ প্রতিনিধিঃ টাংগাইল.চকরিয়ায় হাসপাতালে যাওয়ার পথে লরির ধাক্কায় প্রাণ গেল মা ও মেয়ের,আহত ৫ কক্সবাজারের চকরিয়ায় লরির (প্রাইম মুভার) ধাক্কায় সড়ক থেকে ছিটকে পড়ে সিএনজির দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় শিশুসহ আরও ৫ জন আহত হয়েছেন। নিহতরা সম্পর্কে মা-মেয়ে। বৃহস্পতিবার (২৪ আগস্ট) দুপুর সোয়া ২টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের বানিয়ারছড়ার আমতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন-লামার ফাইতং ইউনিয়নের বুড়িচিকং ঘোনার আব্দু সালামের স্ত্রী রোকেয়া বেগম (৫৫) ও চকরিয়ার হারবাং ভাণ্ডারীর ডেবা গ্রামের মামুনুর রশীদের স্ত্রী জেসমিন আক্তার (২০)। নিহত দু’জন সম্পর্কে মা-মেয়ে। তাদের মধ্যে মেয়ে জেসমিন অন্তঃসত্ত্বা বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। আহতরা হলেন- হারবাং বাজার পাড়ার আব্দুল হাকিমের স্ত্রী শাহীন আক্তার (৪৫), বরইতলী বিলিজার পাড়ার এলাহাদাতের ছেলে অটোরিক্সা চালক মোহাম্মদ আরিফ (২৫), হারবাং ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের ভান্ডারীরডেবা এলাকার দুদুমিয়া (৬০), কাউছারের স্ত্রী বুলবুল জান্নাত (৩০) ও তার শিশু মেয়ে তানিয়া সুলতানা (৬)। চিরিঙ্গা হাইওয়ে থানার ইনচার্জ (উপ-পরিদর্শক) খোকন কান্তি রুদ্র জানান, সিএনজি করে হারবাং ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড ভান্ডারীরডেবা এলাকা থেকে চকরিয়া হাসপাতালে যাচ্ছিল। আমতলী নামক স্থানে পৌঁছলে হঠাৎ চাকা পাংচার হওয়া একটি লরি (প্রাইম মুভার) এসে সিএনজিকে ধাক্কা দেয়। এতে সিএনজিটি ছিটকে সড়কের পাশে খাদে ছিটকে পড়ে। এতে আহত হয় শিশুসহ ৭ জন। এরমধ্যে হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুইজন মারা যান। আহতদের চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তাদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। লরি ও দুমড়েমুচড়ে যাওয়া সিএনজিটি জব্দ করেছি। তবে লরি চালক পালিয়ে গেছে।

