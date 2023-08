ধামইরহাটে সড়ক দূর্ঘটনায় গুরুত্বর আহত ১।

ধামইরহাটে সড়ক দূর্ঘটনায় গুরুত্বর আহত ১।

Reporter Name Update Time : শনিবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৩ ১৭ Time View

বিশেষ প্রতিনিধিঃ নওগাঁর ধামইরহাটে ভুটভুটি ও মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে যুবক আহত । শনিবার (২৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে উপজেলার ফার্শিপাড়া-আমাইতাড়া সড়কে ভুটভুটি-মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী রেজুয়ান হোসেন (২১) নামে এক যুবক গুরুতর আহত হয়। আহত রেজুয়ান হোসেন জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার ছোট মাঝিপাড়া নামক গ্রামের মো. ইউনুস আলীর ছেলে । প্রত্যক্ষদর্শী ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আহত রেজুয়ান হোসেন নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় অবস্থিত “নওগাঁ মাল্টি পারপাস কোম্পানি” একটি শাখাতে চাকুরি করেন। সে প্রতিদিনের মতো আজও তার মোটরসাইকেলে করে সেই কর্মসথলে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যেই ফার্শিপাড়া – আমাইতাড়া আঞ্চলিক সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত ফার্শিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিমে ছোট ব্রিজ অতিক্রম করার সময় হঠাৎ বিপরীতমূখী হতে আসা একটি গরুবাহী ভুটভুটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা দেয়। ফলে রেজুয়ান হোসেন ছিটকে পরে গিয়ে মাথায় আঘাত পায়। জানা যায়, ভুটভুটি গরু নিয়ে জয়পুরহাটের সাপ্তাহিক হাটে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল । তবে গাড়িতে থাকা গরুর মালিক ও চালকের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা । তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল হতে আহত অবস্থায় রেজুয়ান হোসেনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ধামইরহাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ তাসনিম আরা তাকে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে উন্নত চিকিৎস্যার জন্য প্রেরণ করেন ।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category