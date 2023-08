সরকার পরিবর্তনে নির্বাচন ছাড়া কোনো পদ্ধতি নেই।

সরকার পরিবর্তনে নির্বাচন ছাড়া কোনো পদ্ধতি নেই।

শনিবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৩ ১৮ Time View

আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান কবির বিন আনোয়ার বলেছেন, বিএনপি নির্বাচনে আসবে কি না, সেটি তাদের ব্যাপার। এ নিয়ে আমরা ভাবছি না।গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন ছাড়া আর কোনো পদ্ধতি নেই। অতীতের মতো তারা ধ্বংসাত্মক, জ্বালাও পোড়াও কর্মসূচি পালন করছে।তারা বিদেশি প্রভুর কাছে ধরনা দিচ্ছে। কিন্তু দেশের নাগরিকের কাছে ধরনা দিচ্ছে না। তবে আওয়ামী লীগের কাছে এসব কাজে আসবে না। আমরা নির্বাচনমুখী দল।আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। শনিবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে স্মার্ট কর্নার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শহরের লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজের পুরাতন ক্যাম্পাস এলাকায় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে (লুবনা কটেজ) এ কর্নার উদ্বোধন করা হয়। যেখানে দুটি কম্পিউটার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। কোনো অপারেটরও দেখা যায়নি। তিনি আরও বলেন, যাদের আপনারা (বিএনপি) প্রধান বিরোধীদল হিসেবে বলে আসছেন, আসলে তারা এখনো দল হিসেবে গড়ে উঠেনি। এটা একটা রাজনৈতিক প্লাটফর্মের মতো হয়েছে। আমরা যারা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি, আমরা মনে করি অ্যান্টি আওয়ামী লীগ ও অ্যান্টি মুক্তিযুদ্ধ প্লাটফর্মে তারা জড়ো হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এখন দুটি ব্যবস্থা রয়েছে, এর মধ্যে একটি হচ্ছে যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রধান থাকেন, আরেকটি হচ্ছে যেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রধান থাকেন। এর মধ্যে যিনি নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করবেন, তারাই সরকারে থাকবেন। তৃতীয় কোনো বিকল্প তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিন্তু নেই। বিশ্বব্যাপী যে নিয়ম চলছে সেভাবে আমরাও। দেশে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন। সেই কমিশনের অধীনেই নির্বাচন হবে। এ সময়ে সরকার কোনো ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবে না। এসময় উপস্থিত ছিলেন- জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম ফারুক পিংকু, সাধারণ সম্পাদক নুরউদ্দিন চৌধুরী নয়ন এমপি, আওয়ামী লীগ নেতা নুরনবী চৌধুরী, লক্ষ্মীপুর পৌরসভার মেয়র মোজাম্মেল হায়দার মাসুম ভুঁইয়া, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একেএম সালাহ উদ্দিন টিপু, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মতলব, রাসেল মাহমুদ মান্না, হুমায়ুন কবীর পাটওয়ারী, সৈয়দ সাইফুল হাসান পলাশ, সৈয়দ আহম্মদ পাটওয়ারী ও জহির উদ্দিন বাবর প্রমুখ

