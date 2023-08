হিজলায় এই প্রথম জিপিএ ৫ ও মেধাবীদের বৃত্তি ও পুরুস্কার বিতরণ করলেন ব্যারিষ্টার এ এম মাসুম।

হিজলায় এই প্রথম জিপিএ ৫ ও মেধাবীদের বৃত্তি ও পুরুস্কার বিতরণ করলেন ব্যারিষ্টার এ এম মাসুম।

মাওঃ জাহিদুল ইসলাম কাসেমী Update Time : শনিবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৩ ১১ Time View

উপজেলা প্রতিনিধি : আজ শনিবার মোঃ তারেক হাওলাদার হিজলা উপজেলার নির্বাহী অফিস্যারের সভাপতিত্বে সরকারী সংহতি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আইনজিবি ব্যারিস্টার এ এম মাসুম ২০২৩ ইং শিক্ষাবর্ষের মেধাবী ও জি পি এ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে বত্তি ঐ পুরুষ্কার বিতরন করেন। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বড়জালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এনায়েত হোসেন হাওলাদার, মেমানিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাষ্টার নাসির উদ্দীন হাওলাদার, সরকারি হিজলা কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আমিনুর রহমান, সরকারি সংহতি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ হেমায়েত উদ্দিন, আফসার উদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা সুলতান মাহমুদ সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন,হিজলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আলহাজ্ব ইকবাল হোসেন মাতুব্বর,

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, কাসেমুল উলুম ইসলামীয়া মাদ্রাসা ও শামসুন্নাহার মহিলা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আলহাজ্ব মাওঃ সালাহউদ্দিন খান। এছাড়া ও হিজলা উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দাখিল মাদ্রাসা, কওমিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকগণ, অভিভাবকগন, ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করা হয়েছে বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষানূরাগী, হিজলা উপজেলার কৃতি সন্তান আলহাজ্ব হযরত মাওলানা হাফেজ মুস্তাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান রহমান এন্ড নেছা ফাউন্ডেশন। বিশেষ অতিথি করা হয়েছে, বিশিষ্ট সমাজ সেবক, দানবির, এফ এ আর গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও কাসেমুল উলুম ইসলামীয়া মাদরাসার সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল কাদের ফারুক সাহেব, জেনারেল সেক্রেটারী রহমান এন্ড নেছা ফাউন্ডেশন। অনুষ্ঠানে বৃত্তি ও পুরুষ্কার বিতরন করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগের আইন জিবি আলহাজ্ব ব্যারিস্টার এ এম মাসুম।

