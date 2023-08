জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করেন নাফিস ইকবাল খাঁন ৷

মাওঃজাহিদুল ইসলাম কাসেমী Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩

উপজেলা প্রতিনিধি : প্রাইমারি স্কুলের সহকারী শিক্ষক জনাব শহিদুল ইসলাম ( রিপন খান ) সাহেবের একমাত্র ছেলে, রহমান এন্ড নেছা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করেন মোঃ নাফিজ ইকবাল খান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের, আপীল বিভাগের, আইনজীবী, ব্যারিষ্টার এ এম মাছুম সাহেবের পক্ষ থেকে বৃত্তি প্রদান ও পুরস্কার তুলে দেন। কাসেমুল উলূম ইসলামিয়া মাদ্রাসা, শামসুন্নাহার মহিলা মাদ্রাসা ও লুৎফুন্নেছা হাফিজিয়া মাদ্রাসার

সম্মানিত প্রিন্সিপাল

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সালাহউদ্দিন খান সাহেব

