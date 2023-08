তালতলীতে মনোনয়ন প্রত্যাশীর গণসংযোগ।

তালতলীতে মনোনয়ন প্রত্যাশীর গণসংযোগ।

মল্লিক জামাল Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩ ১৪ Time View

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা-১ আসনে (আমতলী-তালতলী ও বরগুনা সদর) আওয়ামীলীগ মনোনয়ন প্রত্যাশী বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপ কমিটির সদস্য মোঃ খলিলুর রহমান খলিল তালতলীতে গণসংযোগ ও পথসভা করেছেন। রবিবার উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ পথসভা ও গণসংযোগ করেন। গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগ নেতা ইদ্রিস তালুকদার, বরগুনা জেলা জাতীয় শ্রমিকলীগ সভাপতি আব্দুল হালিম মোল্লা, বরগুনা জেলা যুবলীগ সহ-সভাপতি তৌহিদ মোল্লা, ফারুক হোসেন, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ইমতিয়াজ ইমন নয়ন বেপারী, যুবলীগ নেতা আল আমিন হোসেন, জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি রেজাউল কবির রেজা, তালতলী উপজেলা জাতীয় শ্রমিক লীগ সভাপতি মনির জোমাদ্দার ও উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি স্বপন জোমাদ্দার প্রমুখ। এ গণ সংযোগে তৃণমুল নেতাকর্মীরা অংশ নেয়।

পথসভায় বক্তব্যে খলিলুর রহমান খলিল বলেন, ছাত্র রাজনীতি থেকে আওয়ামীলীগ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। দলের প্রতিকুলতায় জীবন বাজি রেখে কাজ করেছি। ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাঁচাতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছি। এখনও সেই গ্রেনেডের স্প্রিন্টার শরীরে বহন করে বেরাচ্ছি। কিন্তু কখনো দলের কাছে কিছুই চাইনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা-১ আসনে আওয়ামীলীগের মনোনয়ন প্রত্যাশা করছি। আশাকরি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে মনোনয়ন দিবেন। মনোনয়ন পেলে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে জনকন্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেব।

