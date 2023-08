দায়িত্বশীলতার এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করলেন জনাব ,মিনু তালুকদার।

দায়িত্বশীলতার এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করলেন জনাব ,মিনু তালুকদার।

রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩ ১৫ Time View

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার খড়রিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত। নিজের এবং সহকর্মীদের কাজের প্রতি যেন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সরাসরি নজরদারি করতে পারেন সেজন্য, নিজের অফিস কক্ষে সি,সি ক্যামেরা স্থাপন করেছেন। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি অফিসে সি,সি ক্যামেরা দেখা গেলেও সেগুলি উক্ত অফিসের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অফিস এর বাহিরের দিকে স্থাপন করা হয়ে থাকে।সে হিসাবে উনি নিজের অফিস কক্ষে সি,সি ক্যামেরা স্থাপন করে ব্যতিক্রমধর্মী নজির স্থাপন করলেন। সরেজমিনে দেখা যায়, বিদ্যালয়ে তখন মধ্যাহ্ন বিরতি চলছে।অফিস কক্ষে সহকর্মীদের নিয়ে বসে আছেন প্রধান শিক্ষক।চারপাশ পরিপাটি সুন্দর গোছানো মনহর পরিবেশ।যেন পড়াশোনার এক আদৰ্শ বিদ্যাপীঠ। অফিস কক্ষে সি,সি ক্যামেরার বিষয়ে জানতে চাইলে,সদালাপি প্রধান শিক্ষক বলেন, আমি মানুষ গড়ার কারিগর,আমাকে সকল বিষয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আমি এবং আমার শিক্ষক গণ কি করে,সেটা সকলে দেখুক, ত্রুটি হলে পরামর্শ দিক।আমরা শুধরে নিব ।সে ধারণা থেকেই এই ব্যাবস্থা। বিদ্যালয় ব্যাবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সরদার নজিবর রহমান বলেন, উনার অফিস কক্ষে সি,সি ক্যামেরা স্থাপনের সিদ্ধান্তটি ছিল দুঃসাহসিক।এ রকম সচারচর দেখা যায়না।সাধুবাদ জানায় উনার এই দুঃসাহসিক কাজ কে। সকল অফিস এই ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে দেশ ই পাল্টে যাবে।

