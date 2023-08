নকল ঔষধ তৈরীর কারখানায় অভিযান : নকল ঔষধ ও কসমেটিকস সামগ্রীসহ গ্রেফতার একজন।

নকল ঔষধ তৈরীর কারখানায় অভিযান : নকল ঔষধ ও কসমেটিকস সামগ্রীসহ গ্রেফতার একজন।

Reporter Name Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩ ১০ Time View

নকল ঔষধ তৈরীর কারখানায় অভিযান : নকল ঔষধ ও কসমেটিকস সামগ্রীসহ গ্রেফতার একজন পুলিশ সুপার, ঝিনাইদহ মো: আজিম-উল-আহসান এর নির্দেশনায় অদ্য ২৬/০৮/২০২৩ তারিখ সময় অনুমান ১৩.৩০ ঘটিকার সময় ঝিনাইদহ সদর পৌর সভাধীন এক বসত বাড়িতে জেলা গোয়েন্দা শাখা ঝিনাইদহে কর্মরত এসআই(নিঃ)খালিদ হাসান, এসআই(নিঃ)মোঃ সায়েম আলী, এএসআই(নিঃ) মোঃ ইকলাছুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে নকল ঔষধ তৈরীর কারখানার সন্ধান পায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত জানান যে, সে দীর্ঘদিন যাবৎ তার নিজ বাড়ীতে কারখানা স্থাপন করে নকল জার্মানী লোশন, টুথ পাওডার, ডি-ম্যাক্স মলম, ১নং আশ্চার্য মলমসহ নকল পণ্য ও ঔষধ উৎপাদন করে আসছে। এ সংক্রান্তে অভিযুক্তকে সদর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা রুজু করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করনের প্রস্তুতি চলছে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category