প্রতিমণ পাটের মূল্য ৫ হাজার টাকা করার দাবিতে মানববন্ধন।

মোঃ সাব্বির জমাদ্দার Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩

নড়াইল প্রতিনিধিঃ প্রতিমণ পাটের মূল্য ৫ হাজার টাকা করার দাবিতে নড়াইলে মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। রোববার (২৭ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টায় নড়াইল কোর্ট চত্বরে জাতীয় কৃষক সমিতি নড়াইল জেলা শাখার আয়োজনে মানববন্ধন করা হয়। প্রায় ঘণ্টাব্যাপি মানববন্ধনে শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন। এসময় বক্তব্য দেন—সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মোহাম্মাদ হাফিজুর রহমান, নড়াইল জেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মাদ নওরোজ মোল্যা, সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মাদ লাকিতুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাকদ আব্দুল হান্নান খান প্রমুখ। এ সময় বক্তারা বলেন, প্রতিমণ পাট উৎপাদন খরচ ২ হাজার ৫ শত টাকা আর বর্তমান বিক্রয়মূল্য ১ হাজার ৮ শত টাকা। প্রতিমণ পাটে ৬ থেকে ৭ শত টাকা লোকশান গুনতে হচ্ছে। এ অবস্থায় সরকারি উদ্যোগে চাষিদের কাছ থেকে পাট ক্রয়ের দাবি জানান বক্তারা। মানববন্ধন শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শাশতি শীল এর কাছে স্বারকলিপি প্রদান করা হয়।

