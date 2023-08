মাটি কাটায় কপোতাক্ষে ভাঙ্গন পাইকগাছায় ২ শতাধিক পরিবার ভিটেবাড়ি ছাড়া।

মাটি কাটায় কপোতাক্ষে ভাঙ্গন পাইকগাছায় ২ শতাধিক পরিবার ভিটেবাড়ি ছাড়া।

আজিজুল ইসলাম Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩ ১৫ Time View

পাইকগাছা (খুলনা) প্রতিনিধি:-পাইকগা‌ছা। কপোতাক্ষ নদ থেকে ইটের ভাটার জন্য মাটি কেটে মজুত করার কারণে রাড়ুলী ইউনিয়নের জেলে পল্লীতে ভয়াবহ ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে।যে কারণে ভাঙ্গনকুলের প্রায় ২ শতাধিক পরিবার ভিটেবাড়ী হারিয়ে অন্যত্র বসবাস করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী। স্থানীয় ইউপি সদস্য ইলিয়াস হোসেন ও প্রভাষক মোমিন উদ্দিন জানান, পার্শ্ববর্তী মিনারুল ও ডালিম সরদার ইটের ভাটার জন্য প্রতিবছর মাটি কাটা মেশিন দিয়ে নদ থেকে মাটি কেটে আগামী বছর ইট তৈরীর লক্ষ্যে মজুত রাখে।নদ হতে মাটি কাটার ফলে রাড়ুলী জেলে পল্লী এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। ভারী বর্ষণ ও পানি বৃদ্ধি পাওয়াই ভাঙ্গনের তীব্রতা আরো বেড়ে গেছে। গত ১০ বছর এ ভাঙ্গনে প্রায় ২ শতাধিক পরিবার ভিটে বাড়ী ছাড়া। বর্তমানে ৬০-৭০ টি পরিবার ভাঙ্গন আতংকে রয়েছে।ভাটা মালিক মিনারুল ইসলাম বলেন, মূলত জমির মালিক পক্ষের নদী গর্ভে যাওয়া জমি থেকে মাটি কাটা হচ্ছে। পাইকগাছা উপজেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপসহকারী প্রকৌশলী রাজু আহম্মেদ হাওলাদার বলেন,নদী থেকে মাটি কর্তন করা যাবে না,যদি কেহ করে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে।পাইকগাছা উপজেলা চেয়ারম্যান আনোয়ার ইকবাল মন্টু বলেন, ভাঙ্গনের কথা শুনে তাৎক্ষনিক ঘটনা স্থল পরিদর্শন করে ১শ জিও ব্যাগ বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে এবং এলাকাবাসীকে একটি অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে।

