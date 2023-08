এম পি বাবুর উদ্যোগে পরীক্ষার্থীর মাঝে রুটিন বিতরণ।

খুলনা-৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ্ব মোঃ আক্তারুজ্জামান বাবু এমপির পক্ষ থেকে পাইকগাছা সিনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের মাঝে ছাত্রলীগের উদ্যোগে আলিম পরীক্ষার রুটিন,কলম বক্স,ফাইল ও স্কেল বিতরণ করা হয়। ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রায়হান পারভেজ রনি রসুল গাজী অহিদুর জোয়াদ্দার৷ রাসেল মোড়ল আজিজুল ইসলাম।

