রাংগামাটির বাঘাইছড়ি কৃতি সন্তান বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

রাংগামাটির বাঘাইছড়ি কৃতি সন্তান বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

রাংগামাটির বাঘাইছড়ি কৃতি সন্তান

উত্তরা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ হয়রত আলী ঢাকা মহানগরস্হ উত্তরা শিক্ষা থানার বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বাঘাইছড়ি কাচালং সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সহকারি শিক্ষক হিসাবে এমহান পেশায় ব্রত নেন।

পরে রাঙ্গামাটি শহরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শহীদ আবদুল একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ’র সাবেক প্রধান শিক্ষক এবং অত্র প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের রুপকার।বর্তমান ঢাকার স্বনামধন্য উত্তরা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত আছেন।

