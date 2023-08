রেললাইনে আটকে যাওয়া পুলিশের গাড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় ৩ জন নিহত।

রেললাইনে আটকে যাওয়া পুলিশের গাড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় ৩ জন নিহত।

Reporter Name Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩ ২০ Time View

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় ট্রেনের ধাক্কায় তিন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই পুলিশ সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) এক সদস্য। আজ রোববার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের ফকিরহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সীতাকুণ্ডু থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবু সাঈদ দুর্ঘটনায় তিনজন নিহতের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।নিহত তিনজন হলেন সীতাকুণ্ড থানার পুলিশ কনস্টেবল মোহাম্মদ হোসাইন, মিজানুর রহমান ও এসকান্দার আলী মোল্লা। আহত হয়েছেন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুজন শর্মা, পুলিশ সদস্য সমর চন্দ্র সূত্রধর ও ইউপি সদস্য শাহাদাত হোসেন।

ঘটনাস্থলে থাকা ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক সামিউর রহমান অলটাইম নিউজ কে বলেন, দুপুর সোয়া ১২টার দিকে সীতাকুণ্ড থানার পুলিশের একটি টহল দল স্থানীয় এক ইউপি সদস্যসহ আসামি ধরতে যাচ্ছিল। তাঁদের গাড়িটি রেললাইনের পশ্চিম থেকে পূর্ব পাশে পার হওয়ার সময় আটকে যায়। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী একটি ট্রেন পুলিশের গাড়িকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই এক কনস্টেবল রহমান নিহত হন। এ ঘটনায় আরও চারজন পুলিশ সদস্য ও ইউপি সদস্য শাহাদাত হোসেন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক নুরুল আলম জানান, দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে একজন মারা যান। বাকি দুজনকে হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তোফায়েল আহমেদ তিনি ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিয়েছেন।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category