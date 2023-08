সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে পাথরঘাটায় মানববন্ধন।

সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে পাথরঘাটায় মানববন্ধন।

মল্লিক জামাল:- Update Time : রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বরগুনার বামনায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে পাথরঘাটায় মানববন্ধন করা হয়েছে। পাথরঘাটা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে শহরের শেখ রাসেল স্কয়ার বেলা ১১টায় ঘন্টা ব্যাপী এ মানববন্ধনে সাংবাদিকরা অংশ নেন। এ সময় বরগুনার বামনায় সাংবাদিক মো. নেছার উদ্দিন ও মো. মাহমুদুল হাসান আশিকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বামনা থানায় দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবি করেন সাংবাদিকরা। মো. নেছার উদ্দিন দৈনিক সাগরকূলের সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক যুগান্তরের বামনা উপজেলা প্রতিনিধি, বামনা প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং তিনি বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংবাদপত্র পরিষদ (বিএএসপি)’র নির্বাহী কমিটির সদস্যও । এছাড়াও মো. মাহমুদুল হাসান আশিক দৈনিক সাগরকূলের নিজস্ব প্রতিবেদক। পাথরঘাটা প্রেসক্লাবের সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরীর সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন, পাথরঘাটা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও প্রথম আলোর সাংবাদিক আমিন সোহেল, দৈনিক সংবাদের সাংবাদিক জাফর ইকবাল, দৈনিক মানবজমিনের সাংবাদিক জাকির হোসেন খান, দৈনিক সমকালের সাংবাদিক ইমাম হোসেন, বাংলা নিউজের সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম ও দৈনিক ভোরের কাগজের সাংবাদিক অমল তালুকদার প্রমুখ। মানববন্ধনে সাংবাদিকরা বলেন, বরগুনার বামনায় সংবাদ প্রকাশের জেরে স্থানীয় সাংবাদিক মো. নেছার উদ্দিন ও মো. মাহমুদুল হাসান আশিক বিরুদ্ধে ডিজিটাল আইনে মামলা করেছেন বামনা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম সরোয়ার। দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যুবলীগ নেতার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার ঘটনা অনভিপ্রেত বলে মানববন্ধনে উল্লেখ করেন সাংবাদিকরা। বামনার দুই সাংবাদিক মো. নেছার উদ্দিন ও মো. মাহমুদুল হাসান আশিকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবি করা হয়। একই সঙ্গে দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান সাংবাদিকরা। পাথরঘাটা প্রেসক্লাবের সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরীর মানববন্ধনে বলেন, এ মিথ্যা মামলা দিয়ে সাংবাদিকদের দমিয়ে রাখা যাবেনা। মামলা যতই হোক আমরা সত্য সংবাদ প্রচার করবো। বামনায় দুই সাংবাদিকের নামে মিথ্যা মামলার ঘটনায় তিনি বলেন, বামনায় সাংবাদিকরা সত্য সংবাদ প্রচার করায় তাদের নামে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে যা ঘৃণাভরে আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং অবিলম্বে এ মিথ্যা মামলাটি প্রত্যাহার করতে হবে।

