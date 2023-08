অবৈধ পাসপোর্ট কার্যক্রমের অপরাধে র‍্যাবের হাতে আটক ১৭ দালাল।

সাইফুল ইসলাম Update Time : সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩ ১৯ Time View

নোয়াখালী প্রতিনিধিঃ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও সদর (সুধারাম থানা) উপজেলা অবৈধ পাসপোর্ট কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে ১৭ জন দালালকে আটক করেছে র‌্যাব-১১। এ সময় বিভিন্ন দোকান থেকে পাসপোর্ট ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার দুপুর ১২টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব-১১ এর লেফটন্যান্ট কর্নেল মাহমুদুল হাছানের নেতৃত্বে র‌্যাবের একটি দল সুধারাম থানার মাইজদীর বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালায়। এ সময় মাইজদী থেকে ১২ জন ও বেগমগঞ্জ থেকে ৫ জনকে আটক করে র‌্যাব।

তাদের দোকান থেকে অবৈধভাবে তৈরি করা পাসপোর্ট ও নগদ টাকা উদ্ধার করে। রাত ৮টায় র‌্যাব-১১ ও সিপিসি-৩ এর কোম্পানি কমান্ডার লেঃ কমান্ডার মাহমুদুল হাসান এর স্বাক্ষরিত প্রেস নোটিশ এর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে এ তথ্য জানানো হয়। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার গাবুয়াতে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কার্যক্রম নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে জনগণের অভিযোগ ছিল। দালাল ছাড়া পাসপোর্ট হয় না, সময়মতো টাকা ছাড়া পাসপোর্টের পুলিশ ক্লিয়ার দেয়না, নিদিষ্ট দালাল ছাড়া কেউ অনলাইনে আবেদন করলে বিভিন্ন অজুহাতে ব্যাক্তিকে হয়রানির শিকার হতে হয়। এমন অসংখ্য অভিযোগ ছিল মানুষের। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আজকের অভিযান পরিচালনা করে র‍্যাব-১১। র‌্যাবের অভিযানের খবর পেয়ে অবৈধ পাসপোর্ট তৈরির সঙ্গে জড়িত অনেক দোকানদার পালিয়ে যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে তারা পাসপোর্ট অফিসের অসাধু কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজসে এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category