ঝিনাইদহে সরকারি স্কুলে, সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রের মিটিংয়ের সহযোগিতা করেন দপ্তর সাগর।

ঝিনাইদহে সরকারি স্কুলে, সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রের মিটিংয়ের সহযোগিতা করেন দপ্তর সাগর ঝিনাইদহ সংবাদদাতাঃ ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১০ নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের পানামি গ্রামের সরকারি প্রাইমারি স্কুল ভবনের রুম ব্যাবহার করে, বিএনপি জামাতের সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রের মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ২৬/০৮/২০২৩/ শনিবার ছুটির দিনে বিকাল ৫ টার সময় এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ১০ নং হরিশংকরপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতৃবৃন্দ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ওই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। সভায় আগত বিএনপির নেতারা সরকার বিরোধী বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা ও সরকারের পতনের আন্দোলনের ডাক দেন। এদিকে সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রের মিটিং সরকারি প্রাইমারি স্কুলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এলাকায় বইছে ব্যাপক সমালোচনার ঝড়। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

অনুসন্ধানে জানা যায় পানামি প্রাইমারি স্কুলের দপ্তর সাগর বিশ্বাসের কাছে স্কুলের চাবি ছিলো।

মূলত সাগর পারিবারিকভাবে বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত। সাগর স্বেচ্ছায় ওই স্কুলের রুম খুলো মিটিং এর সহযোগিতা করেন ও নিজেই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন । এ বিষয়ে পানামি গ্রামের ইউপি সদস্য আওয়ামীলীগ নেতা লালু বিশ্বাস অভিযোগ করেন

সাগর স্কুলের দপ্তরি নিয়োগ পাবার পর থেকেই স্কুলের নানা অনিয়মের সঙ্গে জড়িত। সঠিক সময়ে সে স্কুলে আসেনা আমিও পাওয়ার খাটাই। সে গ্রামের বিভিন্ন রকম সামাজিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা হলে স্কুলের রুম ব্যবহার করতে বাধা দেয় গ্রামবাসীর। এছাড়া আমাদের আওয়ামী লীগের মিটিং হলেও স্কুলের কোন চেয়ার টেবিল দিয়ে সহযোগিতা করে না।

কিন্তু সে আজ হঠাৎ বিএনপি’র সরকার বিরোধী প্রোগ্রামে স্কুলের রুম দিয়ে সহযোগিতা করেছে। আমরা এই বিষয়টি কোনভাবেই মেনে নিতে পারিনা। কারণ সরকারি স্কুলে সরকার বিরোধী সমালোচনা হবে এটা মানা সম্ভব না।

এ ঘটনায় প্রশাসনের নিকট সঠিক বিচার দাবি করি। বিএনপির মিটিংয়ে বিদ্যালয়ের রুম ব্যবহার করতে দেওয়ার বিষয়ে দপ্তরী সাগরের কাছে জানতে চাইলে,

তার মোবাইলে বন্ধ পাওয়া যায়। এঘটনায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি জানান, শনিবার বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। বিদ্যালয় খুলে সরকার বিরোধী মিটিং করার কোনো সুযোগ নেই বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেব।

