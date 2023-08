নিউজ ২৪ এর নীলফামারী প্রতিনিধিকে প্রাণনাশের হুমকি, থানায় জিডি।

নিউজ ২৪ এর নীলফামারী প্রতিনিধিকে প্রাণনাশের হুমকি, থানায় জিডি।

শাহাজাহান বিপ্লবী (সুমন Update Time : সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩ ১৭ Time View

নীলফামারী, প্রতিনিধিঃ নীলফামারীতে সাংবাদিক আব্দুর রশিদ শাহ (৩৮) প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় রোববার (২৬ আগষ্ট) রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে নীলফামারী সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি(জিডি) করেছেন তিনি। আব্দুর রশিদ শাহ নীলফামারী পৌরসভার মধ্য হাড়োয়া এলাকার ছাবের আলী শাহ’র ছেলে। তিনি বেসরকারি টেলিভিশন নিউজ ২৪ ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল ডেইলি বাংলাদেশের নীলফামারী প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। ভুক্তভোগী আব্দুর রশিদ শাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, রোববার রাত ৮ টা ৫২ মিনিটের দিকে আমার মোবাইলে ০১৭৫৫০১৯১৭১৭ নম্বর থেকে কল আসে। কলটি রিসিভ করার পর অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি শাকিল নাকি, তখন আমি বলি যে, আমার নাম শাকিল না। পুনরায় আমাকে শাকিলের কথা জিজ্ঞাস করলে আমি তাকে বলি যে, আমি শাকিল না, আপনার মনে হয় ফোন নম্বরটি ভুল হয়েছে। তখন অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করেন। অজ্ঞাত ওই ব্যক্তি আমাকে হুমকি দিতে থাকেন। বলেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে তোকে খুন করে ফেলব। কেউ তোকে বাচাঁতে পারবে না। এরপর আমাকে নীলফামারীর টিটিসির ওখানে যেতে বলে। আমি আমার বন্ধু মিজানুরসহ সেখানে যাই। এরপর রাত ৯টা ৫ মিনিটে আবারও ফোন দিয়ে আমাকে হুমকি দিয়ে একপর্যায়ে কল কেটে দেন হুমিকাদাতা। পরে আমি আমার সহকর্মী বৈশাখী টেলিভিশনের সুমনকে ঘটনাটি বললে সে ওই নাম্বারে কল দেয়, তাকেও ফোন রিসিভ করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি। বৈশাখী টেলিভিশনের নীলফামারী প্রতিনিধি ওয়ালি মাহমুদ সুমন বলেন, ঘটনা শুনে আমি ফোন দিলে আমাকেও অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে। এভাবে একজন সাংবাদিকে ফোনে হুমকি আসা খুব চিন্তার বিষয়। প্রশাসন যেনো দ্রুত ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনে। এদিকে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন জেলায় কর্মরত সাংবাদিকরা। একই সঙ্গে দ্রুত হুমকিদাতাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান তারা। নীলফামারী সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মোহাম্মদ শাহরিয়ার বলেন, আমরা বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে দেখছি।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category