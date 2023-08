রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি ঐতিহ্যবাহী বটতলী স্পোর্টিং ক্লাবের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি ঐতিহ্যবাহী বটতলী স্পোর্টিং ক্লাবের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩ ১৩ Time View

বাঘাইছড়ি,রাংগামাটি পার্বত্য জেলাঃ রবিবার (২৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় বটতলী স্পোর্টিং ক্লাবে বার্ষিক সম্মেলন ২০২৩ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বাঘাইছড়ি পৌর মেয়র জননেতা জমির হোসেন খেলাধুলার মাধ্যমে মাদক মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে বটতলী স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যদের উদ্দেশ্য দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বটতলী স্পোর্টিং ক্লাবের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।এবং এই ক্লাবের সুনাম আবারও ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন প্রজন্মের সকলের প্রতি আহবান জানান। আলোচনা সভা শেষে সম্মেলনের ২য় অধিবেশনে সভায় উপস্থিত অথিতিবৃন্দ সকলের সম্মতিতে আংশিক কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নূর উদ্দিন রাজু এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আব্দুল গফুর সুভেল এর নাম ঘোষণা করেন। পৌর মেয়র জমির হোসেন, কাউন্সিলর ইউসুফ নবী ও পারভেজ আলীর স্বাক্ষরিত আংশিক কমিটিতে সিনিয়ার সহ-সভাপতি: আনোয়ার হোসেন বাপ্পী, সিনিয়ার যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক: ইমরান হোসেন জুমান, সাংগঠনিক সম্পাদক: নাঈম উদ্দিন কাদের এর নাম ঘোষণা করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বিগত কমিটির বিদায় ও নতুন কমিটিকে গ্রহণ করে ক্লাবের সদস্যরা।

