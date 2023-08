পুলিশ সুপারের সহযোগিতায় নটরডেমে ভর্তির সুযোগ হলো সোয়াদের।

পুলিশ সুপারের সহযোগিতায় নটরডেমে ভর্তির সুযোগ হলো সোয়াদের।

মোঃ শাহাজাহান বিপ্লবী (সুমন) Update Time : মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৩ ৫০৪ Time View

নীলফামারীর জেলা, প্রতিনিধিঃ নীলফামারী শহরের সওদাগড় পাড়ার মো. রাফসান আহমেদ সোয়াদ অর্থাভাবে ভর্তি হতে পারছিলেন না নটরডেম কলেজে। তাকে কলেজে ভর্তির অর্থ প্রদান করলেন নীলফামারী জেলা পুলিশ সুপার মো. গোলাম সবুর। সোমবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে রাফসানকে ডেকে নেন তার কার্যালয়ে। এ সময় ভর্তির জন্য নগদ অর্থ প্রদানসহ তার পরবর্তী লেখাপড়া চালানোর সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অপরদিকে, রাফসানের নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এগিয়ে এসেছেন সহযোগিতায়। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইমরান আলী জানান, রাফসানের ভর্তির জন্য আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন সকল শিক্ষক। তাকে আরও সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেছেন এনআরবিসি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবার বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন) অর্জন করেন মো. রাফসান আহমেদ সোয়াদ (রোল নম্বর ২২০৪৯৮, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২০১৭৬৭৭৫৪৭)। এরপর এইচএসসিতে ভর্তির সুযোগ পান নটরডেম কলেজে। ২৯ আগস্ট তার ভর্তির শেষ দিন হলেও ভর্তির টাকা জোগার করতে পারছিলেন না সামান্য আয়ের দোকান কর্মচারী বাবা মো. মোমিনুর ইসলাম ও গৃহিনী মা কুমকুম ইয়াসমিন। সহযোগিতা পেয়ে খুশি হয়ে রাফসান আহমেদ সোয়াদ বলেন, দেশের হৃদয়বান মানুষেরাই আমাদের একমাত্র ভরসা। আজকে পুলিশ সুপার স্যার এবং আমার বিদ্যালয়ের স্যারদের মহানুভবতায় আমি কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তি হতে পারছি। আমার লক্ষ্য অর্জনে সকলের কাছে দোয়া চাচ্ছি। এ বিষয়ে পুলিশ সুপার গোলাম সবুর বলেন, ছেলেটি অনেক মেধাবী। যখন জানতে পারলাম, সে টাকার অভাবে কলেজে ভর্তি হতে পারছে না, তখন অনেক খারাপ লেগেছিল। এখন তার পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

