বাঘাইছড়িতে বনবিভাগে শিশক রেঞ্জ কর্তৃক ৩০ হাজার গাছের চারা বিতরণ।

বাঘাইছড়িতে বনবিভাগে শিশক রেঞ্জ কর্তৃক ৩০ হাজার গাছের চারা বিতরণ।

মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৩

বাঘাইছড়ি, রাংগামাটি পার্বত্য জেলাঃ ” গাছ লাগিয়ে যত্ন করি,সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি”এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাংগামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয়দের মাঝে ৩০ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ,বনজ, ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বনবিভাগের শিশক রেঞ্জ। সোমবার সকাল ১০ঘটিকার সময় শিশক রেঞ্জের বাঘাইছড়ি বন বিভাগের কার্যালয়ের সামনে এসব চারা বিতরণ করেন রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুল জলিল।এসময় বাঘাইছড়ি উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাঘাইছড়ি জোত মালিক ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি গিয়াস উদ্দিন আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।চারা বিতরণ শেষে রেঞ্জ কর্মকর্তা বলেন জাতীয় বৃক্ষ রোপন অভিযানের অংশ হিসাবে এসব চারা বিতরণ করা হয়েছে।বিতরণ করা গাছের মধ্যে রয়েছে আমলকী, মেহগনি,বেল, ডুমুর,কদম,শুপারি,নারিকেল,গর্জন প্রবৃতি চারা গাছ।

