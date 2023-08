চাঁদপুরে ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক।

চাঁদপুর: চাঁদপুর সদর উপজেলার হরিনা ফেরিঘাট এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ৩ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মো. আলমাস শেখ (৪৫) নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) সকালে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে বুধবার (৩০ আগস্ট) রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে ফেরিঘাটের জাহিদ হোটেলের সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক আলমাস ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আজিজুর এলাকার মো. করিম শেখের ছেলে।

পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আলমাস জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্থান থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট সংগ্রহ করে মাদকদ্রব্য তথা ইয়াবা বিক্রি করে আসছিলেন।

জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল থেকে ওই ব্যক্তিকে আটকের পর তার ডান হাতে থাকা একটি সাদা শপিং ব্যাগের ভেতর সাদা পলিথিনে মোড়ানো ৩ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

এসব মাদকের ওজন ছিল ৩০০ গ্রাম এবং দাম আনুমানিক ৯ লাখ টাকা।

চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শেখ মুহসীন আলম অলটাইম নিউজকে জানান, আটক আলমাসের নামে থানায় মাদক আইনে মামলা করা হয়েছে।তাকে আজই আদালতে সোপর্দ করা হবে।

চাঁদপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, জেলাকে মাদকমুক্ত করা এবং মাদকের ভয়াল গ্রাস থেকে তরুণ প্রজন্ম ও যুব সমাজকে রক্ষা করতে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে কাজ করা হচ্ছে। মাদকের বিরুদ্ধে এমন অভিযান চলমান থাকবে।

