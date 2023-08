চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে পিস্তল-গুলিসহ গ্রেপ্তার ১।

Reporter Name Update Time : বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৩ ২০ Time View

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলা সীমান্তে বিজিবি’র অভিযানে একটি দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলিসহ মো.বুদ্দু (৪২) নামে এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন। বিজিবি জানায়, বুধবার(৩০ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে দাইপুকুরিয়া ইউনিয়নের বিলভাতিয়া সীমান্ত চৌকির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমান্তের ৩০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে অভিযান চালানো হয়। গ্রেপ্তার বুদ্দু শিবগঞ্জের দৌলতবাড়ি মির্জাপুর গ্রামের নুর মোহম্মদের ছেলে। অভিযানকালে একই গ্রামের নেক মোহম্মদের ছেলে আশরাফুল ইসলাম (৪৮) পালিয়ে যান। চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর ব্যাটালিয়ন (৫৯ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া বলেন, মাদক চোরাচালানের গোপন খবরের ভিত্তিতে ওই সীমান্তে ওঁৎ পাতে বিজিবি টহল দল। এসময় দুজন চোরাকারবারি মাদক সংগ্রহের জন্য সীমান্তের শূন্য রেখা বরাবর গমনের সময় তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয়। এসময় এক চোরাকারবারির হাতে একটি রামদা ও অপরজনের হাতে একটি ব্যাগ ছিল। বিজিবি’র চ্যালেঞ্জের মুখে রামদা হাতে থাকা ব্যাক্তি অন্ধকারে পালিয়ে যায় ও ব্যাগ হাতে থাকা অপরজন আটক হয়। এরপর ওই ব্যাগ তল্লাশি করে মেলে পিস্তল ও গুলি। এ ঘটনায় শিবগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে বলেও জানান

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category