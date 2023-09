শিবগঞ্জে নকল করার দায়ে ৪৩ শিক্ষার্থী বহিষ্কার, ১০ শিক্ষককে অব্যহতি।

শিবগঞ্জে নকল করার দায়ে ৪৩ শিক্ষার্থী বহিষ্কার, ১০ শিক্ষককে অব্যহতি।

Update Time : বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৩ ২৩ Time View

নিজস্ব প্রতিবেদক, শিবগঞ্জ : চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে এইচএসসি পরীক্ষায় নকল করার দায়ে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিস্কার করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবুল হায়াত।বৃহস্পতিবার দুপুরে শিবগঞ্জ সরকারি মডেল হাই স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে তাদের বহিস্কার করা হয়। একই সাথে কেন্দ্রের ৫টি কক্ষে দায়িত্বে থাকা ১০ জন শিক্ষককে পরীক্ষায় সকল কার্যক্রয় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। জানা গেছে- ওই কেন্দ্রে ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাথীরা পরীক্ষা দিচ্ছিল। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবুল হায়াত বলেন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-ভোকেশনালের এইচএসসি পরীক্ষায় শিবগঞ্জ মডেল হাই স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা বই খুলে দেখে খাতায় লিখছিল।

এছাড়াও মোবাইল ফোন দেখেও নকল করছিল তারা। এরই প্রেক্ষিতে ৪৩ জন শিক্ষার্থীকে বহিস্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ১০ জন শিক্ষককে কর্তব্যে অবহেলার কারণে পরীক্ষার সকল কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কেন্দ্র সচিব মো. সানাউল্লাহ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তার কেন্দ্রে ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫শ’ ৫০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে।

