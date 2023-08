হরিণাকুন্ডুতে পূর্ব শত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় এক কৃষক আহত।

হরিণাকুন্ডুতে পূর্ব শত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় এক কৃষক আহত।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধিঃ ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে হবিবার রহমান জোয়ার্দ্দার (৬০) নামের এক কৃষককে পিটিয়ে ও কুপিয়ে মারাত্মক আহত করেছে প্রতিপক্ষরা। মঙ্গলবার সকালে গ্রামের দাউদ বিশ্বাস চায়ের দোকানে বসে চা পান করার সময় জমিতে চাষাবাদ করার বিষয় নিয়ে আকুল হোসেন এর সাথে কথা বলছিল। এমন সময় একই দোকানে অবস্থানরত আতিয়ার রহমান তাদের কথার মধ্যে উস্কানিমূলক কথা বললে তাদের দু’জনের তর্ক-বিতর্ক হয়। এরই জের ধরে ঐদিন বিকালে সড়াবাড়ীয়া বাজারে ইদ্রীস আলীর চায়ের দোকানে বসে ছিলেন হবিবর রহমান। এসময় ঐ উপজেলার বড় সড়াবাড়ীয়া গ্রামের আতিয়ার রহমানের দুই ছেলে রুবেল (৩০), রাসেল (২৭), মৃত তিজারত মন্ডলের ছেলে আতিয়ার রহমান (৫০), নূর মোহাম্মদ এর ছেলে হাসান আলী (৩০) ও মঙ্গল এর ছেলে আকাশ (২৫) দলবদ্ধ ভাবে হবিবরকে চায়ের দোকান থেকে টেনে হেঁচড়ে বের করে এনে রাস্তার উপর পিটিয়ে ও কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে ফেলে রেখে যায় প্রতিপক্ষরা। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। আহত কৃষক হবিবার রহমান হরিণাকুন্ডু উপজেলার সড়াবাড়ীয়া গ্রামের মৃত নজির উদ্দিন জোয়ার্দ্দার এর ছেলে। এ ঘটনায় আহতের বড় ভাই বছির উদ্দিন জোয়ার্দ্দার বাদী হয়ে হরিণাকুন্ডু থানায় ৫ জনের নাম উল্লেখ করে এজাহার দাখিল করেছেন।

হরিণাকুন্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু আজিফ বলেন, এ ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত স্বাপেক্ষে দোষিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

