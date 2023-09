নামাজের পর বাড়ি ফেরার পথে কুপিয়ে হত্যা।

নামাজের পর বাড়ি ফেরার পথে কুপিয়ে হত্যা।

Reporter Name Update Time : শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৬২ Time View

ঝিনাাইদহে জুমার নামাজ পড়ে বাড়ি ফেরার সময় আওয়ামী কর্মী আবু সাইদ (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষরা। শুক্রবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর বেলা আড়াইটার দিকে শৈলকুপা উপজেলার গোলকনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগ কর্মী আবু সাইদ বিশ্বাস একই গ্রামের ওমর আলীর ছেলে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপার গোলক নগর গ্রামের শাহীন নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে আবু সাইদের সামাজিক বিরোধ চলে আসছিল। তার জের ধরেই প্রতিপক্ষ শাহীনের সমর্থকরা জুম্মার নামাজ পরে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার মধ্যে সাইদকে একা পেয়ে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে। পুলিশ হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শাহীন নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে শৈলকূপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বলেন, মসজিদ থেকে জুম্মার নামাজ পড়ে বাড়ি ফেরার সময় আবু সাইদ নামের একজনকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে শাহীন নামের একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে থানায় এখনও কোনো মামরা হয়নি। তিনি আরও বলেন, এর সাথে আরো জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

