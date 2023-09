নোবেল পেয়েছেন বলে ড. ইউনূস কি আইনের ঊর্ধ্বে, প্রশ্ন হানিফের

নোবেল পেয়েছেন বলে ড. ইউনূস কি আইনের ঊর্ধ্বে, প্রশ্ন হানিফের

Reporter Name Update Time : শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২৩ Time View

নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ইঙ্গিত করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ বলেছেন, ২০০৭ সালের কুশীলবরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মানুষের টাকা আত্মসাতকারীর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না, এটা নিয়ে সবার মাথাব্যথা। কারণ তিনি একজন নোবেল বিজয়ী। কিন্তু আইন তো সবার জন্য সমান। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বলে তিনি কি আইনের ঊর্ধ্বে? হানিফ আরও বলেন, বিশ্বের অনেক নোবেল বিজয়ীর নামে সে দেশে মামলা, শাস্তির নজির আছে। এখন যারা ড. ইউনূসকে নিয়ে কথা বলছেন তারা কি ওসব নোবেল বিজয়ীদের শাস্তি দেখতে পান না? আজ যারা ড. ইউনূসের বিষয়ে বিবৃতি দিচ্ছেন, কথা বলছেন তাদের তো উচিৎ ওই সব নোবেল বিজয়ীদের নিয়েও কথা বলা। বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত সব শহিদদের স্মরণে এই সভার আয়োজন করা হয়। বিএনপির প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সভায় হানিফ বলেন, বিএনপি-জামায়াত দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করল কিন্তু তারা সেই আন্দোলনের হালে পানি পায়নি। যে আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পৃক্ততা নেই, সে আন্দোলন কখনো সফল হয় না। বিএনপি-জামায়াত দুর্নীতি ছাড়া জাতিকে কিছুই দিতে পারেনি। আন্দোলনের নামে তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। বিএনপির কাছ থেকে দেশের মানুষের কোনো প্রাপ্তি নেই। তারা জঙ্গি, সন্ত্রাসী অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ফালগূনী হামিদ। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন- আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বলরাম পোদ্দার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

