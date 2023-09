কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসি’র দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদপ্রার্থী আল-আমিন

Update Time : শনিবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১০৫৫ Time View

নিজস্ব প্রতিবেদক ।। সাংবাদিকতার পথিকৃৎ কাঙ্গাল হরিনাথের কুষ্টিয়ায় শক্তিশালী গণমাধ্যম কর্মীদের দাবী আদায়ের সোচ্চার সংগঠন কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসি’র দ্বিবার্ষিক নির্বাচন (২০২৩ -২০২৫) এ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদপ্রার্থী মো: আল-আমিন একজন যোগ্য , দক্ষ ও সাহসী সাংবাদিক। দীর্ঘদীন ধরে তিনি কুষ্টিয়ায় সততা ও দক্ষতার সাথে দেশ ও জনগনের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। সাংবাদিক আল-আমিন শুধু দেশ ও জনগণের কল্যাণেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, সাংবাদিকদের জন্যও দল-মত সংগঠন নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করেছেন। সাংবাদিকদের বিপদে আপদে ছুটে গেছেন, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ইতোমধ্যেই নিঃস্বার্থ নির্লভি এই খোলা মনের, সাংবাদিক নিজেকে প্রতিষ্টিত করেছেন একজন শক্তিশালী গনমাধ্যমকর্মী হিসেবে। তাই, সাংবাদিকদের অধিকার আদায় ও সরকার নির্ধারিত অষ্টম ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়নে আগামী কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসি’র দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে সাহসী সাংকাদিক আল-আমিন ‘কে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।

