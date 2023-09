ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ট্রাক চোর চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি ট্রাক ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ট্রাক চোর চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি ট্রাক ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়।

রবিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রবিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ঝিনাইদহ প্রতিনিধিঃ রোববার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কালীগঞ্জ থানায় প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানায় কালীগঞ্জ থানার ওসি মাহাবুবুর রহমান। আটক ব্যক্তিরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার মোবারকপাড়া গ্রামের মৃত রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে রেজওয়ান হোসেন (২২) ও আজিমপুর গ্রামের মৃত হারুন মিয়ার ছেলে আকাশ মিয়া (২২) মোহাম্মদপুর গ্রামের শফি মিস্ত্রির ছেলে রিয়াদ হোসেন(২২)। এছাড়াও ফরিদপুর জেলার যদুরদিয়া গ্রামের সুবল কর্মকারের ছেলে অপূর্ব কর্মকার (২২)। কালীগঞ্জ থানার ওসি মাহাবুবুর রহমান জানান, আসামিরা বিভিন্ন সময় ট্রাক চুরি করে আসছিল। শনিবার গভীর রাতে কালীগঞ্জ শহরের শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম এলাকা থেকে ঢাকা মেট্রো-ট-১৮-৯৩৫০ নম্বরের ট্রাক চুরি করার সময় পুলিশের হাতে আটক হন রেজওয়ান। পরে তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক চুয়াডাঙ্গা ও ফরিদপুর এলাকা থেকে চোর চক্রের আরও তিন সদস্যকে আটক করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা যশোর, ঝিনাইদহ ও কালীগঞ্জ থেকে প্রায় ৮-১০টি ট্রাক চুরি করে টায়ার ও তেলসহ ফদিরপুর এলাকার অর্পূব কর্মকারের কাছে বিক্রি করে। চুরি যাওয়া ট্রাকের টায়ারসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদিসহ অপূর্ব কর্মকারকেও আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

